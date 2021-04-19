В Ростовской области троим браконьерам грозит тюрьма за улов на 50 тысяч рублей

Одного из задержанных уже привлекали по уголовным статьям Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области сразу нескольким браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы за нелегальную добычу рыбы. Уголовные дела уже завели, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Первых нарушителей - двух безработных мужчин - поймали в районе Цимлянского водохранилища. Они использовали ставные сети и раколовки. У них изъяли 213 рыб, общая сумма ущерба - около 50 тысяч рублей.

Еще одного браконьера с запрещенными сетями задержали в акватории реки Дон. Он успел выловить тарань, леща, густера, всего около 53 особей. В этот раз ущерб превысил 50 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что рыбака уже привлекали к ответственности за подобные проступки.

Ранее в акватории Таганрогского залива задержали местного жителя с уловом на 4 млн рублей