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Общество19 апреля 2021 15:15

С 29 апреля в Ростовской области введут особый противопожарный режим

До 17 октября нельзя будет разводить костры, сжигать мусор или палить сухую траву
Ангелина СКИБА
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Всего за пожарной безопасностью на Дону будут следить более 20 тысяч человек

Всего за пожарной безопасностью на Дону будут следить более 20 тысяч человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 29 апреля на Дону начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 17 октября, сообщают власти региона.

В этот период нельзя будет разводить костры, сжигать мусор или палить сухую траву. Всего за пожарной безопасностью на Дону будут следить более 20 тысяч человек, в том числе свыше 14 тысяч добровольцев. Для борьбы с огненной стихией подготовили около 2 тысяч спецсредств.

Ранее начало пожароопасного сезона объявили в лесах. Рощи и лесополосы уже патрулируют специалисты. В местах, где с высокой вероятностью может разгореться пламя, установили камеры видеонаблюдения.