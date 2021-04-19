С 29 апреля в Ростовской области введут особый противопожарный режим

Всего за пожарной безопасностью на Дону будут следить более 20 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 29 апреля на Дону начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 17 октября, сообщают власти региона.

В этот период нельзя будет разводить костры, сжигать мусор или палить сухую траву. Всего за пожарной безопасностью на Дону будут следить более 20 тысяч человек, в том числе свыше 14 тысяч добровольцев. Для борьбы с огненной стихией подготовили около 2 тысяч спецсредств.

Ранее начало пожароопасного сезона объявили в лесах. Рощи и лесополосы уже патрулируют специалисты. В местах, где с высокой вероятностью может разгореться пламя, установили камеры видеонаблюдения.