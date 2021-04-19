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Общество19 апреля 2021 16:02

Полиция предостерегла жителей Дона от участия в незаконных акциях

Людей просят остаться дома и не подвергать опасности себя и своих близких
Ангелина СКИБА
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Массовые акции сейчас вне закона

Массовые акции сейчас вне закона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция предостерегла жителей Дона от участия в несогласованных публичных акциях, информацию об их проведении сейчас активно распространяют в Интернете.

- Мы призываем воздержаться от участия в акциях, а также от посещения площадей и улиц, где они будут проходить. Из-за скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом. Кроме того, возможны провокации со стороны деструктивно настроенных личностей, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Людей просят не подвергать опасности себя и своих близких. Родители должны провести беседы со своими детьми.

Также правоохранители напоминают: все подобные сборы вне закона. Во-первых, в регионе все еще действуют ограничения по COVID-19. Это указано в постановлении №272.

Во-вторых, сейчас нельзя устраивать массовые демонстрации и митинги около зданий госвласти и экстренных служб. Запрет действует на федеральном уровне.