Полиция предостерегла жителей Дона от участия в незаконных акциях

Массовые акции сейчас вне закона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция предостерегла жителей Дона от участия в несогласованных публичных акциях, информацию об их проведении сейчас активно распространяют в Интернете.

- Мы призываем воздержаться от участия в акциях, а также от посещения площадей и улиц, где они будут проходить. Из-за скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом. Кроме того, возможны провокации со стороны деструктивно настроенных личностей, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Людей просят не подвергать опасности себя и своих близких. Родители должны провести беседы со своими детьми.

Также правоохранители напоминают: все подобные сборы вне закона. Во-первых, в регионе все еще действуют ограничения по COVID-19. Это указано в постановлении №272.

Во-вторых, сейчас нельзя устраивать массовые демонстрации и митинги около зданий госвласти и экстренных служб. Запрет действует на федеральном уровне.