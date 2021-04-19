В Ростовской области произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Hyundai HD влетел в «ВАЗ-21102», от удара легковушку отбросило на Kia Spectra Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Азовском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими. Машины столкнулись в поселке Койсуг на территории СНТ «Луч». Об этом сегодня рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай зарегистрировали еще 17 апреля, около 19 часов. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Hyundai HD, который направлялся из Батайска в сторону поселка Овощного.

Мужчина «нарушил правила маневрирования при развороте вне перекрестка» и не уступил дорогу машине с преимуществом в движении. В итоге его авто влетело в «ВАЗ-21102». От удара отечественную легковушку отбросило на припаркованную на противоположной стороне Kia Spectra.

В итоге травмы получил сам водитель Hyundai HD, также помощь понадобилась владельцу и пассажирам «ВАЗа». При этом автоинспекторы не заметили признаков опьянения у мужчины, который вел иномарку.

Ранее в серьезном ДТП погибли пять новочеркасских подростков. Было возбуждено уголовное дело. Завтра, 20 апреля, объявят траур.