Под Миллерово в серьезном ДТП погиб водитель грузовика

Шансов выжить в такой аварии у водителя не было Фото: отдел пропаганды УГИБДД

На Дону в ДТП погиб водитель грузовика Mitsubishi Fuso. Мужчина умер на месте происшествия до приезда скорой. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла днем 19 апреля в Миллеровском районе. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки потерял управление, и его машина буквально влетела в прицеп большегруза МАН TGX. Шансов выжить в такой аварии почти не было.

Как установили автоинспекторы, 29-летний владелец Mitsubishi был трезв. Ранее в области произошла серьезная авария с четырьмя пострадавшими