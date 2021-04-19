Ростов вошел в тройку городов-лидеров по безналичной оплате проезда

Безналичную оплату предпочитают 80% пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростов-на-Дону вошел в тройку городов-лидеров по безналичной оплате проезда. С помощью карт и смартфонов предпочитают расплачиваться 80% пассажиров. Об этом на своей странице в Instagram сегодня, 19 апреля, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Этот опыт мы применили первыми в нашей стране. Впереди новые планы, проекты и идеи, которые будут воплощены в жизнь, - написал сити-менеджер.

Сегодня же в Агентстве развития платежных систем сообщили, что только за неделю - с 11 по 17 апреля - число пользующихся безналичным расчетом в транспорте увеличилось на 5,2%. Рост зафиксировали в сравнении с предыдущей неделей.