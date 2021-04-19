Дончанин потерял почти полмиллиона, доверившись лжесотруднику банка

В Ростовской области ищут очередного телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области телефонный мошенник ограбил очередного местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.

Ранее в волгодонский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что ему позвонил незнакомый номер, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что в данный момент с его счетом происходят какие-то подозрительные действия, которые выглядят так, как будто кто-то пытается снять деньги. А затем предложил выполнить ряд действий, которые помогут заблокировать несанкционированные переводы.

Мужчина доверился злоумышленнику и продиктовал ему все данные своей банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. После этого с его счета сразу были списаны 490 тысяч рублей.

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Нанятый исполнитель не смог совершить преступление и сообщил о заказе в ФСБ.

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