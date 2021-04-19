Молодой дончанин ответит за кражу более дюжины металлических труб

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в азовский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что с его двора пропало порядка 14 металлических труб. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им удалось оперативно найти и задержать подозреваемого.

Им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и сообщил, что он действительно проник во двор, но ничего подходящего, кроме металлических труб в гараже там не нашлось. Все похищенное он уже успел продать. Общая сумма причиненного ущерба составила семь тысяч рублей.

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Злоумышленника уже разыскивает полиция.

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