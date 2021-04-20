Фонтан возле Донской публичной библиотеки заработает уже 1 мая. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

Стала известна дата, когда заработает фонтан рядом с Публичной библиотекой в Ростове-на-Дону. Известно, что капитальный ремонт был начат 1 февраля.

Работы ведутся. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

А площадку возле здания закрыли на неопределенный срок. Однако "КП-Ростов-на-Дону" выяснила, что измененный фонтан планируют открыть уже совсем скоро - к 1 мая.

- Это будет полный апгрейд с новыми конструкциями, сама площадка будет открытой как на набережной, - сообщили в пресс-службе генподрядчика.

Это будет полный апгрейд с новыми конструкциями. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

Известно, что ранее это же предприятие занималось реконструкцией фонтана на территории парка «Левобережный».