Шестеро сотрудников Ростовской АЭС примут участие в чемпионате Atomskills-2021

Фото: Ростовская АЭС

Четыре золота, серебро и бронзу завоевала Ростовская АЭС на чемпионате профмастерства REASkills-2021, который прошел на пяти площадках - в Балакове, Екатеринбурге, Нововоронеже, Удомле и Чебоксарах. В нем участвовали 355 лучших работников концерна "Росэнергоатом" - 182 конкурсанта и 173 эксперта.

От Ростовской АЭС на соревнованиях выступили 11 сотрудников. Бронзовым призером в компетенции "Ремонт механического оборудования" стал слесарь цеха централизованного ремонта Алексей Сикора. Серебро в компетенции «Эколог» завоевала инженер отдела охраны окружающей среды Мария Бублик.

Фото: Ростовская АЭС

Шестеро сотрудников атомной станции «взяли» золото, доказав свое мастерство в конкурентной борьбе. Инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Андрей Дьяков победил в компетенции «Промышленная автоматика». Лаборант химцеха Анна Шимоняк стала лучшим лаборантом химического анализа в концерне. В командной компетенции «Инженерное мышление. Каракури» победу одержали инженер отдела развития «Производственной системы Росатом» Руслан Арьков и инженеры-конструкторы отдела подготовки и проведения ремонта Дмитрий Новосёлов и Дамир Искандаров.

Еще одно золото вне зачета принес Ростовской АЭС слесарь цеха централизованного ремонта Максим Ковалев. Молодой человек показал высокий результат в компетенции "Ремонт механического оборудования".

Фото: Ростовская АЭС

«Усиленная тренировка в родных стенах - мой рецепт успеха. Подготовка к чемпионату требует дисциплины, выдержки, это очень трудоемкий процесс. Я благодарен своему наставнику, мастеру цеха централизованного ремонта Сергею Коробейникову. Эта наша с ним победа», - поделился Максим Ковалев.

В 2020 году из-за пандемии Максим не принял участие в следующем этапе соревнований - отраслевом чемпионате «AtomSkills». В этом году вместе с коллегами-победителями он будут представлять Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» на «AtomSkills-2021». Победители AtomSkills попадут на самое масштабное в России соревнование профмастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промпредприятий - WorldSkills Hi-Tech.