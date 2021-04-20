Управление образования: «В пище воспитанников ростовского детсада тараканов не нашли»

Информация о санитарном неблагополучии не подтвердилась Фото: Андрей КАРА

Тараканов в пище воспитанников ростовского детсада №106 не нашли. Проверка нарушений не выявила. Также не поступало жалоб на кишечные инфекции, заявили сегодня, 20 апреля, в городском управлении образования.

- Информация о санитарном неблагополучии не подтвердилась. Дело в том, что дератизацию и дезинсекцию в помещениях проводят ежемесячно. Известна также фирма, которая этим занимается. Кроме того, 16 апреля в деском саду провели генеральную уборку, следующая состоится 30 числа. Сотрудники отрицают наличие тараканов, - пояснили в ведомстве журналистам «КП – Ростов-на-Дону».

Теперь в Ростове будут выяснять, откуда взялся фейк и кто его распространил. Дошкольное учреждение попало под пристальное внимание после опубликованного поста в соцсетях. На суд общественности представили фото с мертвым насекомым на макаронах. В комментариях пользователи много возмущались и даже посоветовали авторам обратиться в Роспотребнадзор.