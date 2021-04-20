В Ростове после антитабачных рейдов демонтировали уже 31 киоск

Только за прошедшие сутки ликвидировали шесть ларьков

В четырех районах Ростова после очередного антитабачного рейда демонтировали шесть ларьков. Всего с начала года за нарушения, связанные с реализацией табака, ликвидировали 31 киоск. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- 19 апреля проверку провели в Ленинском, Ворошиловском, Первомайском и Октябрьском районах. До этого мониторинг также состоялся в Советском и Железнодорожном районах, - говорится в сообщении.

Если брать в расчет не только антитабачные рейды, то с января по разным причинам от НТО уже освободили 160 участков. Ранее разобраться с нелегальными точкам потребовал глава администрации Алексей Логвиненко. Он подчеркнул, что торговля должна появляться только в тех местах, где действительно необходима.