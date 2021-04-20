В Ростове не Седова произошло массовое ДТП

По предварительным данным, грузовик зацепил несколько припаркованных машин Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Сегодня, 20 апреля, в Ростове не улице Седова в районе Нижнебульварной произошло массовое ДТП. Фото и видео с места происшествия уже появились в соцсетях. Очевидцы сообщают, что у «китайского грузовика отказали тормоза, и он сыграл в боулинг припаркованными машинами».

В отделе пропаганды УГИБДД информацию об аварии подтвердили. К этой минуте известно, что зацепило пять машин. Пострадавших нет. Детали происшествия сотрудники ведомства пообещали сообщить в ближайшее время.

Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», проезд в районе ДТП возможен. Однако люди сообщают, что улица перекрыта.