Вечером 20 апреля Ростов застыл в 9-балльных пробках

Сейчас глухие заторы образовались на Ворошиловском, Красноармейской, Буденновском и ряде других улиц Фото: сервис "Яндекс. Карты"

Вечером 20 апреля Ростов застыл в масштабных пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов. Сейчас глухие заторы образовались на Ворошиловском, Красноармейской, Буденновском, Варфоломеева, на Соборном, Мечникова, Стадионной. Машины также стоят на Таганрогской и Вавилова.

Бардовый вечер вторника могли вызвать многие причины. Так, например, сейчас конец рабочего дня, и ростовчане спешат домой. Соответственно, увеличивается и трафик на дорогах. При этом свою лепту в общую ситуацию внесли также несколько аварий, машины столкнулись в разных районах города.

Так, например, по данным «Яндекс. Карт», сразу два ДТП произошли в районе бассейна «Волна». Также стукнулись машины на Ворошиловском около Пушкинской и на Седова.