В Ростовской области бывший зампред Арбитражного суда получила условный срок

Защита пыталась обжаловать приговор, но суд апелляцию не удовлетворил Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова получила 1 год и 6 месяцев условно за разглашение гостайны. Приговор оставили без изменений, и сейчас он уже вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Уголовное дело завели еще в 2018 году, а в декабре 2020 года вынесли окончательный вердикт. После этого защита Смольковой пыталась его обжаловать, но эти усилия оказались тщетными.

- Суд общей юрисдикции апелляцию не удовлетворил, и приговор оставили без изменения, - пояснили в УФСБ России по Ростовской области.