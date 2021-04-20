Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 апреля 2021 18:56

В Ростовской области бывший зампред Арбитражного суда получила условный срок

Антонина Смолькова ответила перед законом за разглашение гостайны
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Защита пыталась обжаловать приговор, но суд апелляцию не удовлетворил

Защита пыталась обжаловать приговор, но суд апелляцию не удовлетворил

Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова получила 1 год и 6 месяцев условно за разглашение гостайны. Приговор оставили без изменений, и сейчас он уже вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Уголовное дело завели еще в 2018 году, а в декабре 2020 года вынесли окончательный вердикт. После этого защита Смольковой пыталась его обжаловать, но эти усилия оказались тщетными.

- Суд общей юрисдикции апелляцию не удовлетворил, и приговор оставили без изменения, - пояснили в УФСБ России по Ростовской области.

ЧП