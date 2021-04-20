В Ростовской области бывший зампред Арбитражного суда получила условный срок

Защита пыталась обжаловать приговор, но суд апелляцию не удовлетворил
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Экс-заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова получила 1 год и 6 месяцев условно за разглашение гостайны. Приговор оставили без изменений, и сейчас он уже вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Уголовное дело завели еще в 2018 году, а в декабре 2020 года вынесли окончательный вердикт. После этого защита Смольковой пыталась его обжаловать, но эти усилия оказались тщетными.
- Суд общей юрисдикции апелляцию не удовлетворил, и приговор оставили без изменения, - пояснили в УФСБ России по Ростовской области.