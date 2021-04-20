В Ростове обновили уже 42 тысячи квадратных метров дорог

Только за прошлую неделю в городе обновили свыше 8 тысяч квадратных метров Фото: Instagram главы администрации Ростова-на-Дону

В Ростове с начала года ямы и выбоины ликвидировали на более 42 тысячах квадратных метров дорожного покрытия. Только за прошлую неделю в городе обновили свыше 8 тысяч квадратных метров. Об этом сегодня, 20 апреля, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Масштабные работы были проведены на улице Берберовской. Там ямы устранили на площади более 2 тысяч квадратных метров. На Вавилова – 2323 квадратных метра, Немировича-Данченко – 1285 квадратных метра. Также привели в порядок Зорге и Таганрогскую. Всего - 36 объектов, - сообщил Алексей Логвиненко.

Ранее глава администрации рассказал, что власти донской столицы заключат еще два дополнительных контракта на ремонт дорог. Это позволит более оперативно устранять все дефекты.