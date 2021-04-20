Отомстили судье: в Каменске-Шахтинском задержали пособников поджога

Следователи считают, что четверо бандитов сожгли машину судьи Фото: сайт управления Следственного комитета по Ростовской области

В Ростовской области задержали двух жителей Каменска-Шахтинского. Мужчин 24 и 25 лет считают пособниками поджога. Сейчас одного из них взяли под стражу, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, подозреваемые - сообщники еще двоих земляков: 26-летнего организатора и 20-летнего исполнителя. Им уже предъявлены обвинения. Следователи считают, что в январе 2021 года злоумышленники из мести подожгли машину судьи. Авто выгорело дотла. Это произошло на одной из стоянок.

Расследование еще ведут. Дело было возбуждено по уголовной статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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