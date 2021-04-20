На гребном канале «Дон» впервые проведут «Неделю спорта»

Организаторы подготовили внушительную спортивную программу Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

На гребном канале «Дон» впервые проведут праздник-фестиваль «Неделя спорта». Открытие уже состоялось. Сегодня, 20 апреля, в нем приняла участие фигуристка Ирина Слуцкая. Соревнования начнутся уже завтра, сообщает сайт правительства региона.

Организаторы подготовили внушительную спортивную программу. Так, до 1 мая участники будут соревноваться в северной ходьбе, беге, регби, гребле, пляжной борьбе. Всего задействуют до десяти площадок. Восточная зона гребного канала соберет около 1200 поклонников различных дисциплин.

Также, в рамках «Недели спорта» состоится областной футбольный турнир памяти Владимира Нечепуренко. За победу сразятся около 170 юношей в возрасте 15 и 16 лет.