Маршрут № 98 начнет курсировать по Ростову с 21 апреля

на ростовские улицы вернули маршрут № 98 Фото: "КП" Архив

В Ростове по улицам города вновь начнет движение автобусный маршрут № 98. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи с многочисленными обращениями граждан, с 21 апреля будет организована работа муниципального маршрута № 98 «ст. Первомайская – ЖК «Красный Аксай», - говорится в тексте сообщения.

Маршрут этого автобуса будет пролегать от ЖК «Красный Аксай» до ЗЖМ через площадь Карла Маркса, площадь Театральную, улицу Красноармейскую, площадь Привокзальную, проспект Стачки, проспект Коммунистический и ГПЗ-10.

На временное обслуживание маршрут взяла компания МУП «Ростовская транспортная компания». Она будет обслуживать его до определения постоянного перевозчика.

На линию будут выходить 18 больших автобусов с низким полом, площадкой для размещения инвалидного кресла. А также в них будет аппарель, звуковой автоинформатор, электронное табло, кондиционеры и система замера температуры воздуха и распознавания остановок.

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