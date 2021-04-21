Инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки поддерживает ВТБ

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Решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, поддерживает ВТБ. Банк будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе.

- Для нас основным приоритетом работы всегда была возможность обеспечивать гражданам доступные ставки, чтобы решить свой жилищный вопрос, – сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан. - В России рынок индивидуального строительства пока занимает небольшую долю рынка, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поддержит как граждан, так и строительный сектор. Такой шаг ведет к унификации клиентских сегментов и объединяет их в одну программу, что упростит процесс оформления ипотеки для населения.

ВТБ считает решение о расширении условий программы своевременным, так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом.

- Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи, - подчеркнул собеседник. - Особенно актуальной для родителей с детьми будет предлагаемая государством льготная ставка в рамках программы. Благодаря ей, граждане смогут получить кредитные средства для возведения дома, что само по себе станет важным драйвером для роста жилищного строительства в целом по стране.

Так, в рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал по ней более 32 тысяч кредитов почти на 94 млрд рублей. В первом квартале 2021 года было выдано 2,4 тысячи кредитов более чем на 8 млрд рублей. До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.