В Ростове на Зеленом острове может появиться стадион

В Ростове появится новый стадион. Фото: официальный туристский портал города

В донской столице может появиться еще один стадион. Спортивный объект будет располагаться на Зеленом острове. Об этом в ходе слушаний гордумы сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский.

- В рамках благоустройства Зеленого острова сейчас рассматривается возможность строительства полноразмерного стадиона с беговыми дорожками, который будет удовлетворять потребности всех жителей Пролетарского района, - поделился планами на будущее Браславский.

Но пока неизвестно, когда спортивный объект появится в городе. Также отсутствует информация и о том, сколько планируется потратить на его возведение.

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