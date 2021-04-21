В Ростове иномарка влетела в столб

Иномарка врезалась в электрический столб Фото: Соцсети

В донской столице случилась авария с участием иномарки. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

По словам свидетелей, водитель ехал по улице Штахановского в районе дома № 23В в Первомайском районе во вторник, 20 апреля, около половины третьего дня. Есть вероятность, что автомобилист не справился с управлением и в результате этого врезался в бетонный электрический столб.

В отделе пропаганды ГИБДД заверили, что в аварии никто не пострадал. Судя по опубликованному в соцсетях видео, чтобы достать автомобилиста из машины, понадобилась помощь спасателей. Автомобилиста госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

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На аудио она говорит, что 14-летний водитель ехал со скоростью 160 километров в час.

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