В Ростове иномарка влетела в столб

Иномарка врезалась в электрический столб
Фото: Соцсети
В донской столице случилась авария с участием иномарки. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.
По словам свидетелей, водитель ехал по улице Штахановского в районе дома № 23В в Первомайском районе во вторник, 20 апреля, около половины третьего дня. Есть вероятность, что автомобилист не справился с управлением и в результате этого врезался в бетонный электрический столб.
В отделе пропаганды ГИБДД заверили, что в аварии никто не пострадал. Судя по опубликованному в соцсетях видео, чтобы достать автомобилиста из машины, понадобилась помощь спасателей. Автомобилиста госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.
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На аудио она говорит, что 14-летний водитель ехал со скоростью 160 километров в час.
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