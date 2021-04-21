Чтобы защититься от вирусных заболеваний, нужно избегать мест массового скопления людей и носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 3,9%, всего за прошлую неделю в городе выявили 4 430 случаев инфекции. При этом в целом по области подтвердили 12 825 случаев, что на 23,3% ниже опасных значений, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы защититься от вирусных заболеваний, жителям Дона рекомендуют избегать мест массового скопления людей и носить маски. После улицы всегда следует мыть руки с мылом. Также необходимо правильно питаться и гулять на свежем воздухе.

Родителей просят не отправлять заболевших детей в школу или детский сад. При ОРВИ и гриппе показан соблюдать постельный режим. Также нужно обязательно вызвать врача на дом.