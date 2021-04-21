В Таганроге массовое ДТП унесло жизнь водителя иномарки

Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге в массовом ДТП погиб водитель Citroen. Авария произошла сегодня, 21 апреля, на перекрестке улицы Розы Люксенбург и 2-го переулка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительной версии, трагедию спровоцировал водитель Honda Civic. Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки Citroen, который находился на главной дороге. От удара вторую машину отбросило на встречный «ГАЗ-3110», - пояснили в ведомстве.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку, специалисты устанавливают возможные причины произошедшего.

Ранее в Ростове на Штахановского мужчина не справился с управлением, и его машина влетела в бетонный электрический столб