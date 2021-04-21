В Таганроге массовое ДТП унесло жизнь водителя иномарки

Сейчас автоинспекторы проводят проверку
Фото: Сергей ГАПОН
В Таганроге в массовом ДТП погиб водитель Citroen. Авария произошла сегодня, 21 апреля, на перекрестке улицы Розы Люксенбург и 2-го переулка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
- По предварительной версии, трагедию спровоцировал водитель Honda Civic. Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки Citroen, который находился на главной дороге. От удара вторую машину отбросило на встречный «ГАЗ-3110», - пояснили в ведомстве.
Сейчас автоинспекторы проводят проверку, специалисты устанавливают возможные причины произошедшего.
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