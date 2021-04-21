Ранее правоохранители предостерегли жителей региона от участия в акциях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Дона арестовали на 7 суток за призывы к участию в несогласованной акции. Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Информацию подтвердили в пресс-службе Пролетарского районного суда южной столицы.

- Административное дело рассмотрели вчера. Нарушитель задержан по части 2 статьи 20.2 КоАП, - прокомментировали журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

То есть разбирательство вели за «организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». По данным ТАСС, мужчина призывал людей собраться на митинге через соцсеть. Ранее правоохранители предостерегли жителей региона от подобных сборов.