В Ростовской области за сутки подтвердили еще 234 случая COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 8076 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 234 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 85 864. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 49 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 87 случаев, далее идет Каменск-Шшахтинский, где выявили по 9 положительных тестов. Третьим в списке оказался Зерноградский район, там 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Донецке, Милютинском, Обливском, Тацинском, Чертковском, Октябрьском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 34,2 % - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5 % - от 46 до 65 лет, 17,5 % - от 66 до 79 лет, 6,0 % - старше 80 лет, 6,8 % - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 963 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 216 .

За сутки умерли еще 18 человек. Это 9 женщин и 9 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 947 жителей региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 8076 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 221,25. Прививки уже сделали 260 176 человек, за сутки – 6 926.