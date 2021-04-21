В Ростовской области умерли еще 9 женщин и 9 мужчин с коронавирусом

В лабораториях сейчас лечат 1 963 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 21 апреля, в Ростовской области за сутки скончались еще 18 человек. Это 9 женщин и 9 мужчин. Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, сообщает сайт донского правительства.

Таким образом, жертвами коронавируса оказались уже 3 947 жителей Дона. В лабораториях сейчас лечат 1 963 пациента, 11 из них - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ – 216. Прививки уже сделали 260 176 человек, за сутки – 6 926.

Ранее горздрав Ростова сообщил, что в город завезли партию вакцины «ЭпиВакКорона»