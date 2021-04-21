В Ростовской области не смогли потратить на ремонт дорог 1,3 млрд рублей

Деньги могли направить «на цели, не относящиеся к дорожной деятельности» Фото: сайт правительства Ростовской области

Муниципалитеты Ростовской области по итогам 2020 года не освоили 1,3 млрд рублей, предназначенных на ремонт дорог. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил глава регионального Минтранса Владимир Окунев.

- В 2020 году плановый объем расходов муниципальных дорожных фондов составил 5 млрд рублей. По итогам года в районах использовали 4 млрд рублей. Не были освоены средства в размере 1,3 млрд рублей. Из этой суммы более 400 млн рублей не смогла потратить администрация Ростова. Азовским районом не освоено 55 млн рублей, Неклиновским районом - 49 млн, в других территориях - меньшие сумы, - рассказал чиновник.

Владимир Окунев отметил, что в ряде районов деньги могли направить «на цели, не относящиеся к дорожной деятельности». Спикер подчеркнул, что на эти средства можно было обновить еще больше объектов.

- Нужно урегулировать взаимодействие по вопросу определения участков дорожно-уличной сети, которые нужно приводить в порядок, - резюмировал министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.