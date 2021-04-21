Спортивная юность: батайчане стали призерами всероссийского турнира

Фото: Администрация Батайска

В Батайске Ростовской области местные власти делают большой упор на развитие детского и юношеского спорта. Физическое и духовное здоровье подрастающего поколения всегда находится в фокусе внимания.

В городе много спортивных секций, и поэтому юные горожане могут найти себе занятие по душе. Очень популярен клуб «Грандмастер». В нем юные спортсмены обучаются тхэквондо. Мальчишки показывают завидные успехи, не жалея времени и сил на любимое увлечение. И старания парней приводят к завидному результату.

Фото: Администрация Батайска

Так, батайчане стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо. Состязание «Дети Кавказа» прошло 14 апреля на арене универсального спортивного комплекса «Гладиатор» в Нальчике. Донских спортсменов ждала большая конкуренция. В соревнованиях принимали участие почти 300 человек в возрастных группах 12-14 и 15-17 лет со всего юга России.

Но батайские спортсмены, несмотря на сильных соперников, показали прекрасные результаты. Четверо из них заняли призовые места. Первое досталось Еремееву Дмитрию. Второе - Шеремету Егору, еще одно второе место, но уже в другой весовой категории занял Ладыгин Никита. А третье место досталось Дудиной Светлане.

- Поздравляем ребят с победой! Гордимся! - обратились в администрации Батайска к ребятам.

А немногим ранее спортсмены клуба «Грандмастер» отличились на другом всероссийском состязании. С 3 по 6 апреля батайчане приняли участие в турнире по тхэквондо на кубок президента союза тхэквондо России.

Широкая география участников соревнований создала высочайшую конкуренцию среди спортсменов. Ученики клуба «Грандмастер» традиционно находятся в авангарде и приносят родному городу и региону призовые места. Не подкачали ребята и в этот раз.

Юниоры Еремеев Дмитрий и Лобанов Никита дошли до финала в весовой категории до 59 кг. Оба спортсмена тренируются под руководством Мусина Руслана. По итогам турнира Лобанову Никите досталось 1-е место, а Еремееву Дмитрию - 2-е. В юношеском возрасте победителем стал Че Денис, без труда одолевший всех соперников и завоевавший золото.

«ТВОЙ ВЫБОР»

Большое внимание в Батайске уделяют детям из так называемой «группы риска». Это те ребята, которые когда-то в жизни оступились и сейчас стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Для них на стадионе ДЮСШ №2 организовали спортивный праздник. Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Твой выбор».

Участников соревнований приветствовала заместитель главы администрации Батайска по социальным вопросам Наталья Кузьменко. После этого начались жаркие состязания, в которых соревновались 12 команд, состоящих более чем из 70-ти человек.

Ребята показали себя в пяти упражнениях: пробитие пенальти, перетягивание каната, прыжки на скакалке, дартс и стритбол.

В результате первое место заняла команда школы №8, второе место - лицей №10, третье место досталось лицею №3.

Победителей наградили грамотами и кубками, а также сертификатами за участие в соревнованиях.

Отметим, что организатором мероприятия выступил центр физкультурно-массовой работы Батайска.

ЗДОРОВЫЕ ШАГИ

Еще в городе прошел интересный марафон «7 шагов к ЗОЖ». Старт марафона был дан 1 апреля. На протяжении семи дней в сети публиковались тематические задания. Участники должны были выполнять задания, вести дневник об их прохождении и публиковать отчетные материалы.

По итогам марафона в числе победителей оказались батайчане Вадим Скиба, координатор направления «Спортивное волонтерство» в Батайске, и Родион Еворенко, учащийся школы №16, член городского молодежного совета.

За активное участие в марафоне ребят наградили сувенирной продукцией с символикой комитета по молодежной политике Ростовской области.

Фото: Администрация Батайска

ГОРОД В ТАНЦЕ

Для тех ребят, которые хотят совместить физкультуру, музыку и творчество, в городе работает клуб спортивных бальных танцев «Танцующий город». Здесь больше 20 лет растят таланты. За десятилетия работы центра тренеры выпустили более 600 выпускников. А в копилке достижений «Танцующего города» немало медалей и побед.

Возглавляет клуб Ирина Кривчук, а старшим тренером является Людмила Карпенко. За годы работы в «Танцующем городе» выращена целая плеяда взрослых танцоров.

Максим Коркищенко и Лия Пак занимаются бальными танцами с детства. Ребята стали чемпионами Ростовской области, Южного федерального округа. Достигнув высоких результатов, Максим и Лия стали тренерами в «Танцующем городе» и успешно воспитывают уже своих учеников.

В клубе отмечают, что их двери всегда открыты для всех желающих.