Жилые квартиры отключили от тепла уже в 54 территориях Дона

Нештатных ситуаций, связанных с отоплением, зимой и осенью не было Фото: сайт правительства Ростовской области

В 54 муниципалитетах Дона жилые квартиры отключили от подачи тепла, а в 52 территориях уже не отапливаются объекты соцсферы. Об этом сообщил замминистра ЖКХ Ростовской области Михаил Полухин.

Также, по его словам, нештатных ситуаций, связанных с отоплением, зимой и осенью не было, и "все аварии находились под контролем до полного устранения".

- Этот период был первым для системы мониторинга устранения аварий и инцидентов. Отработали схему оповещений. Так, в минЖКХ и районах есть диспетчерские службы и «прямые линии», - рассказал Михаил Полухин.

Уже завтра, 22 апреля, должны отключить батареи в домах новочеркассцев. До этого о завершении сезона отчитались в Азове, Ростове и Таганроге.