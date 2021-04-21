В регионе химикаты от клещей распылили на площади в 136,53 га Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 123 человека, в том числе 62 ребенка до 14 лет. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Так уже 19 нападений паукообразных паразитов зафиксировали в Ростове. В Таганроге - 15, в Песчанокопском и Неклиновском районах - по 7 случаев.

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому в регионе сейчас проводят специальные обработки. Химикаты уже распылили на площади в 136,53 га. Однако это тоже не 100-процентная защита, да и обойти все территории на Дону невозможно.

Именно поэтому людей просят тоже думать о безопасности и правильно одеваться перед прогулкой или работой на природе. От клещей хорошо укроет одежда с длинными рукавами. Не стоит забывать и о головном уборе.

Если паразит все же прицепился к вам, не пытайтесь снять его самостоятельно. Нужно сразу же обратиться в больницу.