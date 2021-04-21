Ростовская АЭС: в Волгодонске состоялось заседание Управляющего совета «Росатома» по вопросам оптимизации производства

Фото: Ростовская АЭС

В городе расположения Ростовской АЭС – Волгодонске состоялось заседание Управляющего совета Госкорпорации «Росатом», посвященное оптимизации производства на предприятиях атомной отрасли. В связи с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в комбинированном онлайн- и офлайн-формате.

В ходе визита в Волгодонск делегация в составе топ-менеджеров Росатома – глава Госкорпорации Алексей Лихачёв, а также его заместители и руководители дивизионов отрасли – посетили отраслевые ПСР-предприятия, в том числе, Ростовскую АЭС. На атомной станции гостям показали созданный с применением ПСР-инструментов «Участок сортировки отходов», который позволил в два раза повысить производительность труда и на 30% – качество сортировки отходов. Также им продемонстрировали участок стирки спецодежды, где была создана площадка для практического обучения инструментам и навыкам ПСР.

Фото: Ростовская АЭС

В рамках визита прошла рабочая встреча с представителями администрации города для ознакомления с результатами работы по проекту «Эффективный муниципалитет», в которой принял участие глава Администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Он рассказал, что в рамках внедрения проекта «Эффективный регион» в городе сегодня реализуется пилотный проект «Эффективный муниципалитет». Для этого специалисты РоАЭС помогают внедрять производственную систему Росатома, успешно применяемую уже 12 лет на атомной станции, в разнообразные сферы жизни города.

Так, в настоящее время в Волгодонске реализуются 34 проекта по самым разным направлениям – в сфере медицины, ЖКХ, образования и т.д. Например, благодаря реализации проекта в сфере ЖКХ удалось в 4 раза сократить время замены выпуска хозяйственно-бытовой канализации многоквартирного дома, а также снизить само время ожидания этой замены в 5,5 раз – с 11-ти до 2-х месяцев.

«Производственная система Росатома внедряется на Ростовской АЭС с 2009 года. За это время нам удалось существенно продвинуться на этом пути. Достаточно сказать, что энергоблоки №3 и №4 возводились с применением инструментов ПСР, что позволило ввести их в строй досрочно с надлежащим качеством. В прошлом году мы получили статус «Лидер ПСР», а в этом году подтвердили его», – рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Итогом прошедшего в г. Волгодонске заседания станет протокол, который зафиксирует итоги системного развития ПСР на предприятиях за 2020 год и утвердит цели и задачи развития производственной системы в 2021 году, а также определит круг предприятий, на которых продолжится системное развитие производственных систем.