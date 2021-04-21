Заместителя мэра Азова отправили за решетку на три года

Виталий Белов. Фото: администрация Азова

Сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что бывшего заместителя главы Азова приговорили к тюремному заключению. Как сказано на сайте городского суда, он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его обвинили по делу "Превышение должностных полномочий".

В азовской администрации чиновник курировал социальные вопросы. В 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу, ему поручили сделать реконструкцию городского стадиона. Работы были выполнены, турнир прошел успешно. После мундиаля следователи заинтересовались, куда пошли бюджетные деньги и начали проверку.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что заммэра присвоил себе 20 миллионов рублей. Материалы дела передали в суд, который приговор чиновника к трем годам тюремного заключения.

Отметим, что за махинации при строительстве стадиона погорел и заместитель донского губернатора. Следователи считали, что он связан с делом "золотого песка", когда высокопоставленные чиновники решили заработать на крупном госконтракте.

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