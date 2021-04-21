103 семьи обманутых дольщиков получат квартиры в ростовском ЖК «Сокол на Оганова»

Фото: ГК «Сокол»

В Ростове досрочно сдали первую очередь жилого комплекса повышенной комфортности «Сокол на Оганова». Новые квадратные метры получат 544 семьи, из которых 103 - обманутые дольщики.

- Мы были без денег, и без квартиры. Но теперь у нас есть замечательное жилье. Дом прекрасный. Территория шикарная: всё для людей, все удобно, - поделилась впечатлениями обманутая дольщица Евгения Никулина.

И это только часть грандиозных планов застройщика - ГК «Сокол». Всего компания планирует передать пострадавшим участникам долевого строительства около 600 квартир. Часть в «Соколе на Оганова» и «Сокол Градъ», часть - в новых ЖК в Левенцовке.

При этом важно, что все дома возводятся с использованием эскроу-счетов, это позволяет полностью обезопасить деньги будущих жильцов. Это подтвердили и в Сбербанке.

- Для нас ГК «Сокол» - надежный, проверенный временем партнер, с которым мы успешно реализовали ряд крупных и важных проектов, - сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

«Сокол на Оганова» находится в Октябрьском районе донской столицы. Его общая площадь - 8 гектаров. Территория довольно большая, поэтому дома здесь будут стоять не вплотную. К 2023 году в ЖК появятся шесть многоэтажных домов. Также вблизи жилья оборудуют парковки - 500 машиномест. А в одном из уже сданных домов появится детский сад на 120 мест.

Кроме того, большое внимание застройщик уделил вопросам здоровья и безопасности. В шаговой доступности от многоэтажек появятся медицинский центр и опорный пункт полиции.