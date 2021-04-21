Ростовчанка доверилась мошеннику и потеряла 750 тысяч рублей

В Ростове лжесотрудник банка обчистил местную жительницу Фото: "КП" Архив

В Ростове разыскивают подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в местный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ей позвонил неизвестный номер, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что в данный момент кто-то пытается снять деньги с карты ростовчанки. Девушка сообщила, что она никаких операций в ближайшее время не совершала.

Тогда мошенник предложил ей защитить ее сбережения от несанкционированных списаний. Женщина согласилась и предоставила ему все данные своей карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. В этот же момент с ее карты списалось более 750 тысяч рублей.

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В полиции возбудили уголовное дело.

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