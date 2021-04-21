Пушистая "закладчица" насмешила ростовчан в центре города

В Ростове обнаружилась белка-"закладчица". Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

Ростовская белка насмешила ростовчан своим поведением. О произошедшем горожане сообщили в одном из городских пабликов в соцсети.

Пушистая красавица где-то поблизости насобирала орехов, и чтобы сберечь их от назойливых сородичей, она постаралась надежно их спрятать. Лучшим местом для этого она выбрала цветочную клумбу рядом с мэрией.

- Читатель встретил белочку у мэрии Ростова, которая делала ореховую закладку в одну из клумб, - написал автор поста.

Он приложил видеозапись, на которой было видно, как рыжая "закладчица" усердно закапывает принесенные орехи под одним из кустов. Зверек был явно удивлен, что его застали на месте "преступления", но свое дело она все-таки довела до конца, несмотря на назойливых папарацци.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Природа ожила: в центре Ростова бешеные белки не поделили орех и устроили драку.

Драчуны попали в объектив прохожей.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.