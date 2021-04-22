Как в Ростове прошел несанкционированный митинг

Участники вели себя спокойно. Фото: Дадаян Давид

21 апреля в Ростове-на-Дону состоялся несанкционированный митинг. О количестве участников пока судить сложно, официальные цифры в полиции еще не публиковали.

Все началось в вечернее время. Изначально организаторы хотели собрать людей в другом месте, куда сразу после анонсирования шествия стянулось несколько десятков сотрудников полиции. За несколько часов до начала, акцию неожиданно перенесли. Топла собиралась постепенно. Большинство - молодые люди. На мероприятии также присутствовали журналисты.

Вблизи дежурило несколько нарядов. Ближе к 19:30 количество участников достигло максимума. Колонна, как и было запланировано, двинулась в сторону парка. Через несколько метров им на пути встали правоохранители, перегородив улицу металлическими ограждениями.

Самые активные попытались пройти через дома на соседнюю улицу, но им не дали им этого сделать - между зданиями были заграждения.

Участники и гуляющие развернулись и пошли в обратную сторону. Наиболее активные принесли с собой плакаты, заводили толпу. При этом - никто не нападал, не бросался предметами.

Ближе к 21:00 митинг постепенно сошел на нет. Участников становилось все меньше. Остались только отдельные группы.

Улица была ограждена с двух сторон. Фото: Дадаян Давид

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону. Главное за 21 апреля 2021 года

«КП» собрала главные новости Ростова-на-Дону за 21 апреля 2021 (подробнее)