В Ростовской области пожарные спасли едва не сгоревшего заживо человека

В Ростовской области загорелся строительный вагончик Фото: "КП" Архив

В Ростовской области пожарные спасли человека едва не пострадавшего при возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 21 апреля, в городе Таганроге около половины четвертого дня. На пульт дежурного поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что на улице Победы загорелся строительный вагончик. Пожарные оперативно выехали к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено восемь квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, из огня был спасен человек. Локализовать возгорание пожарным удалось в 15:44, а уже через две минуты пламя было полностью ликвидировано.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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