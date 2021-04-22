В Ростовской области сгорел ларек по ремонту обуви

В Таганроге загорелся ларек по ремонту обуви Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелся ларек по ремонту обуви.

Инцидент произошел в среду, 22 апреля, в городе Таганроге около трех часов дня. На улице Пархоменко загорелся ларек по ремонту обуви. О произошедшем сообщили заметившие дым очевидцы. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем был охвачен один квадратный метр помещения. Благодаря оперативным действиям спасателей, из огня удалось извлечь человека. Возгорание было локализовано в 15:25, а полностью потушен огонь был уже через минуту. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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