Стоит ли спешить покупать квартиру в Ростове?

Фото: Давид Дадаян

Прошедший 2020-й год оказался годом жилищного бума. Практически весь год действовала программа льготной ипотеки, срок действия которой заканчивается 1 июля 2021 года. В то же время цены на жилье по отношению к прошлому году уже выросли и эксперты прогнозируют дальнейший рост до конца года.

По словам управляющего филиалом «Южный» банка «Открытие» Игоря Нестерова, подорожание в 2020 году в Ростове-на-Дону составило 6 - 9%. В текущем году стоимость жилья подрастет примерно так же - на 6 - 8%.

Специалисты отмечают, что пока сохраняются низкие процентные ставки по ипотеке, самое время покупать жилье и не ждать более выгодных условий, ведь их можно не дождаться.

Так, что если вы планируете купить квартиру, то стоит ускоряться с поисками подходящего варианта. В этом вам может помочь выездной тур по новостройкам с "Комсомольской правдой".

Фото: Давид Дадаян

Начиная с 2010 года, мы помогаем посмотреть жилые комплексы и сделать свой выбор. Сотни участников нашего тура уже выбрали свое жилье.

Уже в мае вас ждет первая в этом году экскурсия по новым жилым комплексам.*

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное! Предварительная запись ведется по телефону редакции в Ростове-на-Дону 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера. Количество мест ограничено!

* Тур по новостройкам переносится с апреля 2021 года на май 2021 года. Дату, время, место проведения мероприятия уточняйте по телефону организатора – редакции медиагруппы «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону – (863) 333-24-22 (доб. -1).