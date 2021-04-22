В ростовской колонии впервые поженили пару по исламскому обряду

После молитвы и обмена кольцами влюбленные расписалась у сотрудницы ЗАГС Фото: сайт ГУФСИН России по Ростовской области

В ростовской колонии №2 впервые провели никах - свадебную церемонию по исламскому обычаю. Молодоженов повенчал имам-хатыб, рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Во время обряда придерживались всех мусульманских традиций. На небольшое торжество даже пригласили двоих свидетелей, это также были заключенные. После молитвы и обмена кольцами влюбленные расписалась у сотрудницы ЗАГС. Она сразу же выдала молодым свидетельство о браке.

Несколько месяцев назад жителя Дона, который пытался сорвать свадьбу, отправили в тюрьму на 9 лет