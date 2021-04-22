Ситуацию прокомментировали в местной ЦРБ Фото: Александр БОЙКО

Документ о сокращении плановой медпомощи в Сальском районе назвали фейком. Недостоверность информации подтвердили в региональном пресс-центре по информированию о COVID-19. Ситуацию также прокомментировали и в местной ЦРБ.

- Плановую и экстренную помощь сейчас оказываем в соответствии с постановлением правительства области от 21.12.2020 № 370 и структурой учреждения, - сообщается на сайте больницы.

Журналисты КП «Ростов-на-Дону» нашли и ознакомились с этим документом. В нем нет каких-либо изменений. Предполагается, что плановое лечение по-прежнему должны выполнять в том же виде и объеме.

Ранее в Сальском районе распространили якобы приказ областного Минздрава. В нем говорилось о необходимости «сократить плановую госпитализацию на койки круглосуточного стационара до 10%». Кроме того, предлагали «приостановить работу лоров и офтальмологов, а также дневных стационаров терапевтического, неврологического и хирургического профилей ЦРБ и детской поликлиники».