В 43 городах и районах Ростовской области подтвердили еще 237 случаев коронавируса

За 24 часа в лабораториях проверили 11 410 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 22 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 237 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 86 101. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 88 случая, далее идет Каменск, где выявили по 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Азовский и Зерноградский районы, там по 8 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Милютинском, Тацинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 29,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 10,5% - старше 80 лет, 10,1% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 975 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 172.

За сутки умерли еще 25 человек. Это 12 женщин и 13 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего за весь период пандемии скончались 3 972 жителя региона.

Также за 24 часа лаборатории проверили 11 410 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 216,75. Прививки уже сделали 267 812 человек, за сутки – 7 636.