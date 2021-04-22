В Ростовской области за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19

Всего с жертвами инфекции оказались уже 3 972 жителя региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 22 апреля, в Ростовской области за сутки скончались еще 25 пациентов с коронавирусом. Речь идет о 12 женщинах и 13 мужчинах, у них были хронические заболевания. Такая информация появилась на сайте донского правительства.

При этом, всего с жертвами инфекции уже оказались 3 972 жителя региона. В стационарах сейчас лечат 1 975 человек, из них 13 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 172 - на неинвазивной ИВЛ.

Власти напоминают: защититься от COVID-19 поможет вакцинация. Препарат уже получили 267 812 человек, за сутки – 7 636. Известно, что ростовские мамы 24 апреля смогут привиться в специальном медкабинете.