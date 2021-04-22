Ищут уже неделю: на Дону пропала без вести Екатерина Мартышкова

Женщина была одета в черную джинсовую куртку и темные спортивные штаны Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

На Дону разыскивают 37-летнюю ростовчанку Екатерину Сергеевну Мартышкову. Она пропала без вести 15 апреля. Женщину не могут найти уже неделю, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 180 см, плотное телосложение, волосы темные длинные, глаза серо-голубые.

Была одета в черную джинсовую куртку, темные спортивные штаны и темную кофту, на ногах были черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Екатерины Мартышковой, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».