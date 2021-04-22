Василий Голубев и Валентина Матвиенко обсудили модернизацию трамвайной сети Таганрога

Василий Голубев отметил, что масштабное обновление повысит туристическую привлекательность города Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев обсудил с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко развитие общественного транспорта, в том числе говорили о модернизации трамвайной сети Таганрога. Информация об этом сегодня, 22 апреля, появилась на сайте донского правительства.

Так, в беседе глава региона отметил, что масштабное обновление повысит туристическую привлекательность приморского города. По мнению Василия Голубева, этот опыт будет полезен и для других регионов страны.

В ответ Валентина Матвиенко обратила внимание на важность слаженной работы в сфере транспорта.

- Необходимо выполнить все заданные президентом ориентиры, направленные на ускоренное развитие инфраструктуры региона, - подчеркнула председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко.

Встреча состоялась в Москве. Транспортную тему подняли в контексте задач, обозначенных президентом в послании к Федеральному Собранию. С речью глава государства выступил вчера, 21 апреля. В течение 1 часа 18 минут Владимир Путин осветил основные направления внутренней и внешней политики.