В ростовском переходе после сноса ларьков обнаружили мозаику с казаками

Такое обновление многим пришлось по душе Фото: Олег Антонов, Фейсбук

Мозаику с казаками обнаружили в ростовском переходе на Большой Садовой/Буденновском во время сноса нелегальных ларьков. Фото уже появились в соцсетях.

Панно находилось прямо за торговыми точками. Их разобрали, и теперь прекрасной композицией смогут любоваться жители и гости города.

Такое обновление многим пришлось по душе. «Какая красота!», «Отличная новость», «Надеюсь, мозаика будет открытой. Она хранит частичку истории», - написали в ростовчане.

Однако не все жители города разделили восторг земляков. Среди написанного встречаются также ироничные замечания. Например один из пользователей заявил: «Очень скоро там появятся новые ларьки, но под другими знамёнами. Так что смотрите быстрее».

Решение о сносе киосков вынес Арбитражный суд. Как ранее пояснили в городской администрации, собственник разместил свои точки без предварительного согласования. Теперь вернуть их назад он может только после ряда проведения конкурсов и внесения объектов в схему НТО. Также накануне сити-менеджер Алексей Логвиненко потребовал снести все незаконные ларьки с улиц города до конца года.