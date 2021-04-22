Донские власти: «За нарушения подростков отвечают родители или опекуны»

Жителям Дона напомнили о комендантском часе для школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донским подросткам до 16 лет запрещено гулять по ночам, с 22 часов они должны быть дома. Это прописано в областном законе. За все нарушения, совершенные детьми, будут отвечать их родители или опекуны. Об этом сегодня напомнили в правительстве Ростовской области.

- Дети, в случае применения настоящего закона, не являются нарушителями. Ответственность лежит на родителях и лицах их заменяющих. Несовершеннолетних должны сразу доставлять родителям или в специальные социальные учреждения, - прокомментировали власти.

По закону №346-ЗС, с 22 до 6 часов подростки не должны находиться в общественных местах, в том числе в парках, автобусах, интернет-кафе. Несовершеннолетних не должно быть также в точках общепита, особенно там, где продают алкоголь.