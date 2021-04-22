Менял подделки в магазинах: жителя Дона поймали с 12 фальшивыми купюрами

У подозреваемого нашли пять 5-тысячных банкнот. Еще 7 купюр он хранил дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21-летнего жителя Волгодонска поймали с фальшивыми деньгами. Сейчас молодой человек уже под стражей. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Во время личного обыска у подозреваемого нашли пять 5-тысячных банкнот. Еще 7 купюр он хранил дома, их также изъяли.

В полиции считают, что злоумышленник промышлял обманом с ноября 2020 по апрель 2021 года. Он покупал подделки через Интернет, забирал их из тайников и менял в магазинах. По предварительным данным, молодому человеку удалось провернуть такие аферы 14 раз, еще 8 раз он пытался продать фальшивки. Расследование продолжается.

Сегодня же стало известно, что в Ростове за «мертвые души» будут судить директора ЖКХ Советского района