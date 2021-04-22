МЧС: «В ближайшие часы Ростовскую область накроют ливни с грозами»

Ожидаются ливни, град и шквалистый ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие часы и до конца суток 22 апреля, а также ночью и утром 23 апреля местами по Ростовской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20-22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными в непогоду. Во время ветра не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. На дорогах водители должны выдерживать безопасную скорость и избегать резких маневров.